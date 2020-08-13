ФБР поможет расследовать взрыв в Бейруте
Ливанские власти пригласили ФБР принять участие в расследовании, сообщил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
Фото : criminalelement.com13 августа 2020, 21:50
Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США также будет расследовать обстоятельств взрыва в Бейруте, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.
Как известно, в порту Бейрута 4 августа прогремел мощный взрыв. Более 200 человек погибли, тысячи раненых. Разрушено около 4 тысяч зданий.
Из-за трагедии люди начали собираться на протесты, в ходе которых пострадали более 700 человек.
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