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ФБР поможет расследовать взрыв в Бейруте

Ливанские власти пригласили ФБР принять участие в расследовании, сообщил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

Фото : criminalelement.com13 августа 2020, 21:50

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США также будет расследовать обстоятельств взрыва в Бейруте, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.

Как известно, в порту Бейрута 4 августа прогремел мощный взрыв. Более 200 человек погибли, тысячи раненых. Разрушено около 4 тысяч зданий.

Из-за трагедии люди начали собираться на протесты, в ходе которых пострадали более 700 человек.


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