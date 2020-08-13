Алматинцы пожаловались на воду с песком и червями

Из-за качества воды бытовая техника выходит из строя.

Жители Наурызбайского района Алматы вынуждены пить воду с песком и червями, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, проблема с водоснабжением у них наблюдается уже больше двадцати лет.

Вода бежит грязная, черная, с песком, с какими – то ветками, листьями. И что самое ужасное – с червями. Пить ее нельзя. Приходится вот таким способом настаивать ее, чтобы вся грязь осела. Устали уже. Машинку вот стиральную за последние несколько лет уже 3 раза поменяла, - рассказала местная жительница Кумис Умешева.

Бытовая техника здесь ломается почти у всех местных жителей. Для очистки воды люди установили специальные фильтры.

По словам жителей, фильтры постоянно забиваются песком, мусором и червями.

По мере возможности, питьевую воду люди стараются покупать. Водопроводную же используют лишь в быту. Но она настолько грязная, что в ней даже мыться неприятно, - жалуются алматинцы.

Чтобы набрать в ванну воду, иногда даже боишься, честно. У меня ребенок, девочка, думаешь, как ее садить в эту воду. Это очень опасно. Если не почистить унитаз, то унитаз засоряется. Червяки, грязь, песок, глина. Вообще эту воду невозможно пить. 54 Какой коронавирус, когда здесь такая вода. Здесь здоровье так можно посадить, что мало не покажется, - сообщила алматинца Зарина Авдинова.

По словам корреспондента телевидения, жители также не могут добиться проведения теплоснабжения. Из-за отсутствия последнего зимой люди спасаются обогревателями. Это в свою очередь порождает еще одну проблему - из-за дополнительной нагрузки часто выбивает свет.

В нашем доме проблем хватает. Документы не в порядке. И никто ничего решить не может. Чиновники об этом знают. Мы здесь предоставлены сами себе. Одно название, что это элитный район, - рассказал местный житель Серикбай Бозаев.

По словам чиновников, воду с червями люди пьют, потому что в их дома она поступает напрямую из реки Большая Алматинка. Но уже предпринимаются меры для устранения проблемы, - заверил руководитель отдела коммунального хозяйства Наурызбайского района.

Подрядной организацией является ТОО "Сұңқар". Начаты в прошлом году, в конце года. В этом году до конца полностью завершатся. После чего эти сети будут передаваться на баланс "Алматы Су" и согласно техническим условиям будут подключатся данные дома, - заявил глава отдела коммунального хозяйства аппарата акима Наурызбайского района Алматы Оркен Кодаров.

Чиновники также пообещали решить вопрос с теплоснабжением - документы готовятся. Если городское управление энергетики даст добро, то вскоре начнутся работы. Правда, по срокам давать прогнозы в акимате не берутся.

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