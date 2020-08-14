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В Жамбылской области обнаружили 22 кг наркотиков в остановленном авто

По факту ведется досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК.

Фото : Pixabay14 августа 2020, 00:13

Более 22 кг наркотиков обнаружено в авто в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Согласно информации МВД РК, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с батальоном патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области на автотрассе Западная Европа – Западный Китай остановили автомашину Daewoo Nexia.

В ходе проверки автомашины с помощью служебной собаки по кличке Тея, у 31-летнего водителя и 33-летнего пассажира – жителей горога Усть-Каменогорск, обнаружено более 1 кг гашиша и более 21,5 кг высушенной марихуаны.

Задержанные водворены в ИВС Кордайского района. По факту ведется досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК.


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