Израиль заключил мир с ОАЭ

Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter, передает zakon.kz.

Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайед говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, - заявил Трамп.

По его данным, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания ряда двухсторонних соглашений и установления официальных дипломатических отношений.

ОАЭ стали первым государством Персидского залива, имеющим дипломатические отношения с Израилем.

Также в рамках соглашения стороны договорились продолжать урегулирование палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид в свою очередь сообщил, что в рамках достигнутых договоренностей Израиль отказался от аннексии палестинских территорий.

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