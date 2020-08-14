ВОЗ заявила о необходимости нескольких видах вакцины от COVID
В ВОЗ сообщили, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективно бороться с болезнью.
Фото : twitter.com/WHO14 августа 2020, 01:13
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус сообщил, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективнее бороться с инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы, - сказал он на брифинге в Женеве.
Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.
О создании вакцины от коронавируса недавно заявили в России, где уже успели испытать ее на добровольцах.
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