Пентагон займется расследованиями случаев появления НЛО

За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.

Министерство обороны США приняло решение сформировать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни, - говорится в сообщении телеканала.

CNN напоминает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США, где не исключили, что эти объекты могут иметь земное происхождение и быть средствами разведки "потенциальных противников".

За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.

В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.

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