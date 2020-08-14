Ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию радиацией

Научная группа опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее.

Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Так, по мнению специалистов из канадского Онкологического центра Джека Ади, низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции.

В начале двадцатого века лечить пневмонию с помощью рентгеновских лучей было обычным делом, — указали авторы материала в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии.

Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее, при этом побочных эффектов авторы не выявили.

В то же время российские специалисты сомневаются в безопасности этого метода.

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