Граждан Китая ограничат в еде

Недавнее наводнение в южной провинции Цзянси привело к разрушению сельскохозяйственных угодий, что поставило под угрозу продовольственную безопасность.

В некоторых китайских городах хотят установить ограничения на количество еды, которую люди могут заказывать в ресторанах, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Такое решение связано с увеличением пищевых отходов и ростом цен на продукты в стране, пишет Vice.

Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила ресторанам принять новое правило. Теперь ресторанные банкеты в Ухане (провинция Хубэй) можно заказывать по формуле N–1, то есть на группу из 10 человек разрешено только 9 блюд. Если посетители захотят съесть еще, они смогут дополнить заказ позже.

Такое распоряжение ввели после того, как председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских граждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Согласно докладу WWF и Китайской академии наук от 2018 года, почти 40% еды в крупных китайских ресторанах отправляется на помойку. Студенты в столовых не съедают 20% еды.

В 2015 году в Китае пропали от 17 до 18 тонн еды — этого хватило бы, чтобы кормить 30—50 млн человек в течение целого года.

Коронавирус вызвал рост цен на продукты в Китае. В дополнение к этому недавнее наводнение в южной провинции Цзянси привело к разрушению сельскохозяйственных угодий, что поставило под угрозу продовольственную безопасность. Ущерб от стихии оценивается в 1,16 миллиарда долларов.

Ранее в августе глава Китая Си Цзиньпин призвал китайцев начать экономить еду. По его словам, расточительное поведение его сограждан в этом вопросе "ужасает и огорчает".

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