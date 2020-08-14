Еще 1877 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 78 633 человек от COVID-19.

В Казахстане 1877 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 113,

в городе Алматы - 641,

в городе Шымкент - 4,

в Акмолинской области - 66,

в Актюбинской области - 9,

в Алматинской области - 55,

в Атырауской области - 543,

в Восточно-Казахстанской области - 68,

в Жамбылской области - 8,

в Западно-Казахстанской области - 12,

в Карагандинской области - 16,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 252,

в Мангистауской области - 23,

в Павлодарской области -21,

в Северо-Казахстанской области - 22,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровели – 78 633 человек от COVID-19.

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