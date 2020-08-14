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Еще 1877 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 78 633 человек от COVID-19.

Фото : inbusiness14 августа 2020, 08:16

В Казахстане 1877 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 113,
в городе Алматы - 641,
в городе Шымкент - 4,
в Акмолинской области - 66,
в Актюбинской области - 9,
в Алматинской области - 55,
в Атырауской области - 543,
в Восточно-Казахстанской области - 68,
в Жамбылской области - 8,
в Западно-Казахстанской области - 12,
в Карагандинской области - 16,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 252,
в Мангистауской области - 23,
в Павлодарской области -21,
в Северо-Казахстанской области - 22,
в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровели – 78 633 человек от COVID-19.


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