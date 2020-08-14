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Серийный автомобильный вор был задержан в ВКО

Действия автовора были зафиксированы камерами видеонаблюдения “Сергек”.

Фото : Polisia.kz14 августа 2020, 08:22

Полицейскими ВКО задержан 25-летний житель областного центра, подозреваемый в серии краж из автомашин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении задержанного в настоящее время проводится досудебное расследование по фактам краж из автомашин и мелкого хищения. Отметим, что мужчина ранее имел судимость за грабеж и мошенничество.

Действия автовора были зафиксированы камерами видеонаблюдения “Сергек”. На видеозаписях видно как злоумышленник тщательно выбирает и проникает в автомашины и крадет кошельки, сумки, сотовые телефоны, оставленные в салоне автомашин.

После изучения видеозаписей личность подозреваемого была установлена. На данный момент он задержан, доказана его причастность к 10 подобным преступлениям, следствие продолжается, – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Общий ущерб нанесенный автовладельцам составил порядка 600 тысяч тенге.

Департамент полиции ВКО напоминает, что с начала текущего года усилена ответственность за кражи с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство. Даже если потерпевшему возмещен материальный ущерб, и претензий он не имеет к подозреваемому, подсудимому, то ввиду новых изменений в Законе, примирение по указанной категории дел невозможно.


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