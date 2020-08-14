Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом

Даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей.

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой в летнее время года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам эксперта, делать это необходимо, ограничившись одной минутой. При этом после начала движения не следует "резвиться" в течение еще нескольких минут.

Как отметил Колодочкин, все инженеры, включая иностранных, на его вопросы о необходимости прогрева мотора неизменно отвечали утвердительно.

Он пояснил, что даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры, присутствующие в двигателе, достигнут оптимальной величины не сразу. Это приводит к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и так далее.

Кроме того, вязкость любого моторного масла при 20 градусах намного выше, чем при рабочей температуре двигателя, из-за чего скорость его поступления ко всем парам трения снижается, отметил он.

Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься, - заключил Колодочкин.

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