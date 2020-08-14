За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии умер 31 человек

Всего с 1 августа зарегистрировано 198 летальных случаев от пневмонии.

Фото : 24.kz

31 казахстанец умер за сутки, 13 августа, от коронавируса и пневмонии, передает zakon.kz. За прошедшие сутки зафиксированы 934 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов, - отметили в Минздраве. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 16666, летальных случаев - 198.

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