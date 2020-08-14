Министр транспорта Таджикистана пытался совершить суицид
Один из источников сообщил, что министра доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями в живот.
Фото : asiaplustj.info14 августа 2020, 09:30
Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода на почве возникшего семейного конфликта пытался совершить самоубийство, передает zakon.kz.
Радио "Озоди" сообщает, что инцидент произошел ранним утром 11 августа.
62-летний Худоёр Худоёрзода, на почве возникшего семейного конфликта по месту жительства в городе Душанбе, с использованием хозяйственного ножа с целью лишения себя жизни предпринял попытку самоубийства, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Его успели спасти родные. Один из источников издания сообщил, что министра доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями в живот. Ему провели операцию. Сейчас состояние министра удовлетворительное.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Худоёр Худоёрзода возглавляет Министерство транспорта с 2017 года.
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