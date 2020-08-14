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Министр транспорта Таджикистана пытался совершить суицид

Один из источников сообщил, что министра доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями в живот.

Фото : asiaplustj.info14 августа 2020, 09:30

Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода на почве возникшего семейного конфликта пытался совершить самоубийство, передает zakon.kz.

Радио "Озоди" сообщает, что инцидент произошел ранним утром 11 августа.

62-летний Худоёр Худоёрзода, на почве возникшего семейного конфликта по месту жительства в городе Душанбе, с использованием хозяйственного ножа с целью лишения себя жизни предпринял попытку самоубийства, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Его успели спасти родные. Один из источников издания сообщил, что министра доставили в больницу с двумя ножевыми ранениями в живот. Ему провели операцию. Сейчас состояние министра удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Худоёр Худоёрзода возглавляет Министерство транспорта с 2017 года.


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