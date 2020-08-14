Горячие новости
Читайте также

Тело нашли в особняке во время реставрации

Мужчина погиб примерно 30 лет назад.

Фото : Lad Bible14 августа 2020, 09:31

Ремонтные работы в парижском особняке были приостановлены после того, как в подвале было обнаружено тело, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Огромное здание, расположенное всего в нескольких минутах от официальной резиденции премьер-министра Франции, было куплено в январе инвестиционным банкиром за 35 млн евро (13,3 млрд тенге).

Особняк находился в плачевном состоянии - стены осыпались, сады заросли. Банкир не стал терять времени и приступил к реставрации.

В один день рабочие перенесли груду досок и щебня в один из подвалов. Там они нашли тело.

Позже полицейские изучили его. Они обнаружили ножевые ранения и переломы костей. Примечательно, что при нем были документы. Его идентифицировали - мужчина по имени Жан-Пьер Рено был человеком без определенного места жительства. Сообщается, что мужчина погиб примерно 30 лет назад.

Мы могли бы представить себе драку с кем-то еще, живущим на окраине. Но неясно, умер ли он в особняке или был привезен туда, и мы никогда не узнаем, кто ответственен за это. Вполне возможно, что убийца уже мертв, - сказал представитель полиции парижской газете Le Monde.

Мрачная находка вызвала шок в районе, особенно среди тех, кто был тесно связан с этим особняком в течение многих лет.

Все были опустошены, узнав, что он был там так долго, и никто из нас об этом не знал, - сказала вице-президент местной ассоциации, занимающейся сохранением особняка, Сабина Лебретон.

Детям погибшего сообщили об этой новости.

Реставрационные работы особняка возобновятся к осени.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты