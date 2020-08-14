Тело нашли в особняке во время реставрации

Мужчина погиб примерно 30 лет назад.

Ремонтные работы в парижском особняке были приостановлены после того, как в подвале было обнаружено тело, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Огромное здание, расположенное всего в нескольких минутах от официальной резиденции премьер-министра Франции, было куплено в январе инвестиционным банкиром за 35 млн евро (13,3 млрд тенге).

Особняк находился в плачевном состоянии - стены осыпались, сады заросли. Банкир не стал терять времени и приступил к реставрации.

В один день рабочие перенесли груду досок и щебня в один из подвалов. Там они нашли тело.

Jeudi sera vendu aux enchères un ensemble immobilier de 1 597 m² sur un terrain de 2 000 m², à l’abandon depuis trente ans. Où ça ? En plein Paris, dans le 7e arr., rue Oudinot, entre les Invalides et le Bon marché.



Mise à prix : 6 millions d’euros.



(C’est le moment d’acheter.) pic.twitter.com/X72C1cnOcw — George Kaplan (@monsieurkaplan) January 20, 2020

Позже полицейские изучили его. Они обнаружили ножевые ранения и переломы костей. Примечательно, что при нем были документы. Его идентифицировали - мужчина по имени Жан-Пьер Рено был человеком без определенного места жительства. Сообщается, что мужчина погиб примерно 30 лет назад.

Мы могли бы представить себе драку с кем-то еще, живущим на окраине. Но неясно, умер ли он в особняке или был привезен туда, и мы никогда не узнаем, кто ответственен за это. Вполне возможно, что убийца уже мертв, - сказал представитель полиции парижской газете Le Monde.

Мрачная находка вызвала шок в районе, особенно среди тех, кто был тесно связан с этим особняком в течение многих лет.

Все были опустошены, узнав, что он был там так долго, и никто из нас об этом не знал, - сказала вице-президент местной ассоциации, занимающейся сохранением особняка, Сабина Лебретон.

Детям погибшего сообщили об этой новости.

Реставрационные работы особняка возобновятся к осени.

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