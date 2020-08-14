Коронавирус не передается через пищу - ВОЗ

Вирус может оставаться на упаковке.

Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса, - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.

Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке, - добавила эксперт.

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