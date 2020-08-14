Как работают аналитики БРК

Специализированные подразделения института развития изучают техническую часть, маркетинг, строят финансовые прогнозы по проекту, проводят стресс-тестирование.

Выдаче займов АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочерняя структура" холдинга "Байтерек") предшествует кропотливая аналитическая работа. Это связано с довольно высокой сложностью проектов, финансируемых БРК, сообщает zakon.kz.

Специализированные подразделения института развития изучают техническую часть, маркетинг, строят финансовые прогнозы по проекту, проводят стресс-тестирование. О том как проходит данный процесс и какие новшества ожидают клиентов и финансовый сектор в интервью "Курсив" рассказала Директор Департамента кредитного анализа и структурирования сделок БРК Жанат Ансаганова, имеющая 17-летний опыт работы в аналитическом блоке Банка Развития Казахстана.

-Каким образом проводится аналитическая работа одного из основных отечественных институтов развития - Банка Развития Казахстана? Какие наиболее важные открытия, исследования и предложения БРК изменили бизнес-процессы как внутри Банка, так и в целом в финансовой сфере страны?

-Я полагаю, что существенное влияние на бизнес-процессы Банка оказали не исследования. Такими "открытиями" для Банка, если их можно так назвать, повлиявшими на его бизнес-процессы, нормативные акты, становилась реальная экономическая ситуация в мире и в Казахстане, как части мировой экономики.

За почти уже 20 лет своей деятельности, Банк Развития, вместе со всей страной, прошел через ряд экономических кризисов. Это кризис 2009 и 2015 годов, и текущий кризис, вызванный нарушением производственно-сбытовых цепочек и сокращением спроса из-за пандемии коронавируса и ряда других факторов. Этот трудный опыт сейчас позволяет БРК быстро реагировать на вызовы со стороны внешней среды. И с учетом сложившейся экономической ситуации поддерживать своих заемщиков, создавая приемлемые для обеих сторон кредитные условия, а также транслируя проблематику проектов и необходимые меры административного и финансового стимулирования на уровень правительства страны.

-Можете ли Вы рассказать об интересных сделках при анализе проектов?

-Для меня все сделки по-своему интересны. Иногда чем сложнее структурировать сделку, тем интереснее. Мне нравится, что в последнее время в портфеле Банка появились проекты строительства объектов возобновляемых источников энергии с так называемыми "зелеными" технологиями. В этих проектах применяется инструмент БРК "проектное финансирование", где источником покрытия кредитного риска являются только будущие денежные потоки.

Также мы сейчас планируем внедрить новый финансовый инструмент, который пока назвали Bank & Bank 2 Client. Это когда наш Банк Развития совместно с банками второго уровня (БВУ) финансирует проект или же выдает БВУ гарантию по проекту. Тем самым БРК стимулирует развитие долгосрочного финансирования инвестиционных проектов со стороны БВУ, минимизируя для них - риск до момента завершения строительства и выхода на плановые производственные показатели.

-С какими трудностями можно столкнуться при анализе проекта, ведь проекты Банка Развития сложные и капиталоемкие и нужно учитывать многие параметры проекта: от постройки завода и найма квалифицированных работников до сбыта продукции?

-Действительно, специфика Банка такова, что сложность проектов, финансируемых с его участием, может быть довольно высокой. Анализ инвестиционных проектов сам по себе комплексный процесс, состоящий из анализа, менеджмента проекта, технической части, маркетинга, опыта предыдущей деятельности клиента и финансового прогноза по проекту. Поэтому Банк Развития структурировал данную работу, создав три специализированных подразделения, тесно взаимодействующих между собой. Это специалисты по техническому анализу и закупкам по проектам, специалисты по отраслевому анализу и кредитные аналитики. Последние объединяют всю информационную картину по проекту, моделируют денежные потоки по проекту, осуществляют стресс-тестирование, и, как результат, формируют условия финансирования и другие условия по сделке.

При этом количество аналитиков БРК очень ограниченное, а видов деятельности по проектам – большое разнообразие. Аналитики не могут быть профессионалами во всех них. Поэтому на финальном этапе рассмотрения проекта клиент должен принести два очень важных документа для анализа: оценка независимых экспертов по технической и маркетинговой проработанности проекта. Задача независимых экспертов, специализирующихся в отрасли, дать объективную оценку всех тех данных, которые клиент приводит в обоснование эффективности своего проекта, что позволит Банку сделать окончательные выводы.

-Какие казахстанские и зарубежные ресурсы Вы используете в своей каждодневной работе? Что бы Вы порекомендовали начинающим аналитикам?

-Когда я пришла в Банк Развития в 2003 году прошло только 2 года с момента создания Банка и мы находились на этапе формирования методологии. В те годы я очень активно пользовалась сайтом американского профессора Асвата Дамодарана, который вел и ведет большую базу полезных данных для финансовых аналитиков, позволяющих сделать определенные расчеты, публикует обучающие материалы, инструменты анализа. Вот этот ресурс я бы рекомендовала начинающим аналитикам.

Уровень развития методологии кредитного анализа и внутренних нормативных актов на сегодня в Банке очень высокий и при этом он постоянно совершенствуется, и аналитику достаточно руководствоваться только внутренними актами, чтобы выполнить очень качественную экспертизу. Также у нас в Банке Развития есть доступ к информационной системе Bloomberg, которая позволяет обеспечить данными по текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, новостным лентам, экономическим данным по листингуемым компаниям на мировом уровне, системам электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами.

При этом если аналитику иногда за короткие сроки нужно понять ранее не изученную специфику деятельности клиента или его будущего проекта, здесь могут пригодиться различные достоверные специализированные отраслевые источники. Это, например, информационные платформы от Fitch Solutions Group Limited, ARGUS, metalexpert, chem-courier и другие.

-С какими сложностями Вы сталкиваетесь при проведении анализа проектов?

-Я наблюдаю уже много лет, что глубоким комплексным анализом, который требуется для рассмотрения проектов Банка, могут заниматься только те люди, которые склонны к изучению и структурированию больших объемов информации, и которые, как правило, или любят данный вид деятельности, или, как минимум, предпочитают его всем остальным. Поэтому, даже если по проекту предоставлен объемный материал, это не будет сложностью для аналитика БРК.

Сложности возникают, когда по проекту имеется ограниченное количество информации или когда информация содержит в себе противоречивые сведения. В условиях ограниченности информации аналитик будет делать консервативные допущения по проекту и в результате инициатору проекта могут быть предложены менее выгодные условия по структуре сделки.

Поэтому хочу проинформировать инициаторов проектов, которые планируют обратиться в Банк Развития, что тщательная проработка проекта, открытость клиента к сотрудничеству и взаимодействию с Банком, а также готовность оперативно отработать вопросы БРК по проекту, является залогом получения положительного решения о финансировании, с максимально оптимальными условиями для реализации проекта.

-Радует то, что БРК идет в ногу со временем и стандартами международных компаний. Как Вы стимулируете профессиональный и личностный рост своих коллег? В каких мероприятиях чаще всего принимаете участие и с какими организациями сотрудничаете более тесно?

-Считаю, что в первую очередь сам человек должен быть заинтересован в профессиональном и личностном росте. Если такое стремление есть, то в Банке огромное поле для развития таких специалистов. Много раз доказано, что лучшие навыки формируются вследствие постоянного практического применения полученных знаний. Мы подбираем в свою команду мотивированных на профессиональный и личностный рост ребят с хорошими фундаментальными знаниями в области экономики и финансов, финансового моделирования. У нас в команде много выпускников программы "Болашак", есть специалисты кадрового резерва президента Казахстана. На опыте рассмотрения проектов Банка Развития они получают уникальный опыт, который в будущем может быть сильно востребован. Надо отметить то, что наши специалисты пользуются хорошим спросом на рынке труда. Также для развития сотрудников у нас организуются программы внутреннего обучения для передачи знаний. И, безусловно, Банк, как ответственный и прогрессивный работодатель, вкладывает в профессиональное развитие своих кадров, организуя корпоративное обучение по нашим запросам.

Касательно внешних мероприятий, то аналитики БРК, как правило, по возможности принимают участие в специализированных отраслевых конференциях, а также мероприятиях институтов развития и деловых форумах.

-Каким Вы видите развитие БРК в ближайшее годы? Какие новые услуги Банк будет развивать? К примеру, международные банки развития оказывают платные консультационные услуги, продолжая при этом свою основную деятельность по финансированию проектов. Может ли БРК оказывать дополнительные консалтинговые услуги как институт развития?

-В качестве иных услуг Банка возможны консалтинговые и образовательные услуги. У Банка Развития за долгие годы финансирования долгосрочных проектов накоплен значительный опыт как на успешных проектах, так и на проектах с реализовавшимися рисками, который можно передавать инициаторам проектов. Внесены предложения по расширению видов деятельности Банка, которые позволят точечно осуществлять указанные виды деятельности.

В разработке нашего аналитического блока находится концепция под названием "стартовый консультант", которая направлена на предпроектную подготовку и усиление документации, поступающей в БРК на рассмотрение. Есть определенные ресурсные и другие ограничения, которые нужно проработать для реализации данной концепции.

В тоже время полагаю, что рынок консалтинговых услуг уже достаточно развит на сегодня в Казахстане, сформировавшись в том числе за счет спроса, инициированного нашим Банком. Я уже упоминала о необходимости предоставления оценок независимых экспертов, специализирующихся в технических и маркетинговых исследованиях, при рассмотрении проектов. Мы хотели бы и далее продолжать получать мнения таких независимых специализированных экспертов. И наша концепция "Стартовый консультант", предполагает дальнейшее взаимодействие со специализированными консалтинговыми компаниями.

В целом, я вижу Банк Развития финансовым институтом, специализирующимся на долгосрочных проектах, с открытым для бизнес-сообщества опытом структурирования таких проектов. И в планах у нас, в рамках общего мероприятия для действующих и потенциальных клиентов Банка, провести мастер-класс, разъясняющий подходы к анализу проектов и влиянию уровня проработанности проекта на конечные условия финансирования и другое.

-Как, по Вашему мнению, сегодня меняется индустрия консалтинга и анализа рынков? Есть ли у отечественной консалтинговой индустрии шанс выйти на зарубежные рынки и конкурировать с международными компаниями? К примеру, у нас в стране работают такие организации как McKinsey, BCG, большая четверка, международные организации, а также казахстанские частные консалтинговые компании. Есть ли у страны перспективы экспорта аналитических услуг?

-Индустрия консалтинга и анализа рынков в Казахстане за последние годы очень окрепла. Если ранее доминировало оказание консалтинговых услуг компаниями большой четверки и представительствами международных компаний, то сейчас растет спрос и на услуги отечественных консалтинговых компаний с методологией, базирующейся на лучших мировых стандартах, с проверенным качеством независимой экспертизы. Однако говорить, что отечественные компании на равных конкурируют с международными, на мой взгляд, рано. По ценовой политике, безусловно, преимущество на стороне отечественных компаний. Однако даже при этом выбор может быть не в их пользу из-за отсутствия международного авторитета, возможности переноса международного опыта на предмет оказания консалтинговых услуг. Тем не менее, считаю, что единичный экспорт консалтинговых услуг отечественных компаний уже сейчас возможен, но для узкоспециализированных инжиниринговых услуг. В кредитном портфеле нашего Банка есть компания, которая успешно осуществляет экспорт такого рода услуг, так как обладает компетенциями в проектировании и строительстве предприятий горно-обогатительного комплекса, в подсчете запасов по стандартам JORK и так далее.

-В настоящее время на рынке очень много консалтинговых компаний. Многие организации не имеют структурных подразделений, которые занимаются аналитикой. В БРК всегда были подразделения, которые анализировали рынок, мониторили проекты и прогнозировали тренды. Насколько важно иметь своих экспертов в сфере консалтинга и исследований?

-В БРК наличие специальных аналитических подразделений – неизбежная необходимость в силу специфики его основной деятельности – финансирование проектов. При принятии решения о финансировании проекта, важно понимать долгосрочные тренды и тенденции в развитии отрасли реализации данного конкретного проекта, а возможно и смежных отраслей. Для этого, как я упоминала, мы используем доступные или специализированные источники информации, а также экспертные мнения независимых специализированных консалтинговых компаний по проектам, поступающим на рассмотрение в Банк. На основе них, используя свои аналитические компетенции сотрудники Банка формируют суждения и выводы, которые ложатся в основу принятия решений Банком, в основу условий структуры сделок. То есть, осуществляя всесторонний анализ проектов, и предлагая свои условия реализации проекта, в которых присутствуют способы снижения проектных рисков, мы, по сути, проводим исследовательскую работу, а также в какой-то степени консалтинговую, для наших клиентов. Поэтому нам безусловно важно иметь в команде аналитиков, которые умеют работать с большими объемами данных и формировать видение в периметре исследований. И, мы хотели бы и нацелены на то, чтобы свои компетенции, опыт анализа и структурирования проектов транслировать всему деловому сообществу, заинтересованному в развитии отрасли путем реализации инвестиционных проектов.

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