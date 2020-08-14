Жилищные реформы в Казахстане 

Ведущий вебинара Аркадий Рубцов.

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Жилищная реформа в РК и начало процесса сертификации специалистов для управления и обслуживания жилыми домами".

Вы узнаете:

- Какие существуют проблемы регистрации новых форм управления. Какую форму выбрать - Объединение собственников имущества или простое товарищество.

- О проблемных моментах перехода к управлению в ОСИ и ПТ.

- О чем необходимо знать членам совета дома, председателю ОСИ доверенному лицу ПТ.

- Где и как обучаться сотрудникам сервисных и управляющих компаний. Сертификация специальностей в РК или почему надо учиться.

Ведущий: Аркадий Рубцов, опытный юрист, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

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