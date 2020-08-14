Водители Каскеленского автопарка вышли на забастовку

Около 50 человек отказались выходить на работу.

Водители Каскеленского автопарка в Алматинской области вышли на забастовку. Сотрудники компании недовольны снижением зарплаты, тяжелым графиком работы и постоянными поборами, сообщает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, в знак протеста около полсотни человек отказались выходить на работу.

Доехать до города из области ранним утром не смогли сотни жителей Карасайского района. На трассе между Каскеленом и Алматы можно наблюдать десятки голосующих пассажиров, которые ежедневно ездили в мегаполис на 23-ем и 78-ом маршрутах.

Это 28 автобусов, которые ежедневно курсируют между Каскеленом и Алматы. Водители отказываются работать до тех пор, пока администрация не решит их вопрос с зарплатой.

По словам бастующих, зарплату им выдали вовремя, но урезали больше половины. В итоге суммы получились мизерные. При этом, за баранкой, вместо положенных девяти, говорят водители, многим приходится сидеть по 13 часов в день.

Мы еще вчера просили разобраться со всем этим. Но нам сказали, что все решат и попросили пока выезжать на линию. Вот только ничего и не сдвинулось с мертвой точки. Вот поэтому, мы решили пойти на крайние меры и не выезжать из автопарка, - пояснил водитель автобуса Ерлан Жолтабаров.

Выяснилось, что это не единственная причина недовольства водителей. Сотрудники компании сетуют, что нередко им приходится самим оплачивать ремонт транспорта и не только.

На мелкие запчасти мы сами тратим деньги. И это не считая того, что приходится отмечаться диспетчерам, медикам, механикам и за мойку тоже сами платим. На линии не меньше сдирают, всякие "помогайки" и контролеры, которые стоят на каждой остановке тоже хотят "кушать", причем за наш счет! - подчеркнул водитель автобуса Сейытпекказы Иманкулов.

В администрации автопарка заверили, что оклады водителям не урезали. Однако пандемия и введенный карантин внесли свои коррективы в финансовое положение организации. Поэтому и приходится экономить на премиальных. А вот факты поборов руководство компании отрицает.

После карантина чуть-чуть ситуация поменялась. До карантина и сейчас, зарплату мы как выдавали и выдаем. Единственное, у нас была премия за культуру вождения, за курение. Тем, кто хорошо работал у нас на маршруте от парка выдавалась премия. В настоящее время мы в связи с карантином не смогли выплатить эту премию. Водители этим не довольны. Потому, что у них мало вышло. Только оклад вышел, - объяснил и.о. директора ТОО "Каскеленский автопарк" Арыстан Мананов.

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