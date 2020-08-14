Лучший гол сезона-2019/20 назвали в Английской премьер-лиге

Мяч забит в стиле Марадоны.

Английская футбольная премьер-лига озвучила итоги сезона и назвала лучший гол по итогам сезона-2019/20, передает zakon.kz.

Как ни странно, но автором лучшего гола АПЛ признан не местный футболист, а легионер "Тоттенхэма" кореец Хым Мин Сон.

Игра "Тоттенхэм" - "Бернли", в которой был забит лучший гол сезона, состоялась 7 декабря 2019 года. Гол Хын Мин Сона получился сказочно красивым. Кореец выдал проход метров на семьдесят из своей штрафной до чужих ворот, по ходу обыграв минимум четверых защитников. У вратаря не было шансов. Этот проход многим фанатам напомнил знаменитый гол Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.

В прошедшем сезоне "Тоттенхэм" занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы. Чемпионом страны стал "Ливерпуль", набравший 99 очков.

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