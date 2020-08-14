Снижение заболеваемости менингитом и другими инфекциями отметили в Казахстане

По итогам полугода снижена заболеваемость по 61 инфекции.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости остается стабильной, имеется стабильная позитивная динамика. Санитарными службами проводится точечный мониторинг по 97 инфекционным заболеваниям, по итогам полугода снижена заболеваемость по 61 инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.



В частности, отмечено снижение заболеваемости серозным менингитом (в 14,6 раза), гнойным менингитом (в 4,8 раза), сальмонеллезом (в 2,5 раза), ротавирусным энтеритом (на 38,2%), бруцеллезом (на 46,1%), коклюшем (на 26%), менингококковой инфекции (на 26,8%), корью (в 3,2 раза), туберкулезом (на 27,3%).



Стоить отметить, что с начала текущего года, в стране не зарегистрированы заболевания граждан чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, дифтерией, столбняком, краснухой и другими инфекционными заболеваниями.



В целях профилактики заболеваний чумой, ККГЛ и другими природно-очаговыми инфекциями санитарно-эпидемиологической службой проводятся точечные профилактические мероприятия.



Особо отметим, что строгие и своевременные карантинные меры предпринятые санитарными органами по борьбе с коронавирусной инфекцией положительно повлияло на общую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане.



В целом, положительная динамика достигнута благодаря активной превентивной работе, ежедневно проводимыми Санитарно-эпидемиологическими службами страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!