Мажилисмены проверили готовность школ к новому учебному году

Они отметили важность сохранения качества образовательного процесса при соблюдении всех карантинных мер безопасности.

Проверить готовность объектов образования к новому учебному году взялись депутаты Мажилиса, продолжающие в эти дни встречи с жителями в регионах, сообщает zakon.kz.

Несколько организаций образования столицы посетила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, акцентировав внимание педагогов на вопросах организации дистанционного обучения школьников и студентов в период пандемии.

Все эти вопросы мажилисмен обсудила с педагогами средних школ города и преподавателями ЕНУ им. Л.Гумилева. В частности, речь шла об обеспечении учащихся учебниками и необходимой цифровой техникой, доступе к интернету и функционировании образовательных онлайн платформ, трансляции телевизионных уроков, формировании IT-компетенций у педагогов, а также организации дежурных классов.

К примеру, при посещении школы-гимназии №65, в которой обучаются в основном школьники из социально-уязвимых слоев населения, депутат узнала о проблеме с обеспечением детей компьютерами. Учащиеся школы-гимназии № 69 села Ильинка до сих пор не имеют доступа к высокоскоростному интернету, что также вызывает определенные сложности при дистанционном обучении. Другими, немаловажными проблемами столичных школ, о которых также рассказали депутату, остаются вопросы с организацией обучения детей с особыми образовательными потребностями, нехваткой учителей начальных классов с русским языком обучения и по другим предметам, а также дефектологов и логопедов.

По словам представителей Управления образования г.Нур-Султан, на балансе общеобразовательных школ города имеется 13 616 компьютеров, а фактическая потребность в компьютерной технике с учетом полного дистанционного обучения составляет 35 737 единиц, из них 16 287 - для детей из многодетных семей, не входящих в категорию малообеспеченных, и 437 - для учителей. Общее количество нуждающихся в интернете составляет - 22 600 человек, из них педагогов - 581.

Особо внимание в ходе встречи мажилисмен Джамиля Нурманбетова уделила работе "дежурных классов", которые в этом году откроются для учащихся начальных классов. В разговоре об этом депутат поинтересовалась, как администрации школ намерены решать вопросы, связанные с организацией работы педагогов, на которых ложится двойная нагрузка при дистанционном и в традиционном форматах обучения.

Меня интересует, как учитель сможет организовать такую работу? Будут ли у него помощники? Как будет тарифицироваться нагрузка такого педагога начальных классов и его помощников? Разработаны ли соответствующие нормативные документы? – спросила депутат.

По словам Джамили Нурманбетовой, эта проблема усугубляется и нехваткой учителей начальных классов, так как не все педагоги согласны работать в "дежурных классах" из-за риска заражения вирусом.

Побывала мажилисмен и в школе-гимназии № 87 им. А.Кунанбаева, на базе которой расположены восемь студий телеканала "Хабар", где ежедневно снимают порядка 80 телевизионных уроков. В съемках задействованы педагоги из гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей. Всего по данным Министерства образования и науки, до 1 ноября т.г. планируется подготовить 6 636 видеоуроков для 1 и 2 учебных четвертей.

Учитывая большой объем ТВ-уроков и сжатый график их съемок, депутат выразила пожелание уделять особое внимание на их качество и содержание, а также своевременность размещения на интернет-ресурсах для свободного доступа. Вместе с тем, депутат отметила, что в стране есть еще более 600 населенных пунктов, где отсутствует возможность прямой трансляции телевизионных уроков. Как заверили представители образования, в таких отдаленных селах и поселках телеуроки будут передаваться путем врезки через другие каналы или ретрансляции по областным каналам и спутниковым антеннам.

Депутат Джамиля Нурманбетова встретилась также с преподавателями Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. Мажилисмен ознакомилась с организацией учебного процесса в онлайн формате, отметив, что возникшие в связи с этим проблемы с цифровизацией образовательного процесса наблюдаются и в других ВУЗх страны. Связаны они, в первую очередь с тем, что студенты, проживающие в отдаленных районах, не имеют доступа к интернету, а скорость передачи данных других не отвечает современным требованиям коммуникаций. Кроме того, речь шла и о недостаточной информационной безопасности цифровых платформ учебных заведений.

Готовность школ Кызылординской области к новому учебному году проинспектировали находящиеся в регионе депутаты Мажилиса Наталья Жумадильдаева и Балаим Кесебаева.

Мажилисмены ознакомились с ходом ремонтных работ в школах областного центра, побывали в классах для занятий, медицинских и методических кабинетах, оценили состояние спортивных залов, проверили подготовку зданий к новому отопительному сезону.

Как отметили представители Управления образования, к ремонтным работам в четырех школах и двух детсадах города привлечены местные жители по государственной программе "Занятость-2020". По другому проекту "Ауыл – ел бесігі" реконструкции ведутся в школе № 143 села Н. Махамбетова, на основе международных грантов – в школе-гимназии №1, ІТ-школе-лицее № 4 и средней школе № 176.

В онлайн формате депутаты Наталья Жумадильдаева и Балаим Кесебаева обсудили с педагогами области готовность учебных заведений к новому учебному году, а также поправки по вопросам совершенствования законодательства сфере образования.

В целом новый учебный год в 293 школах Кызылординской области в дистанционном формате начнут 168 477 учащихся. Отметив отсутствие высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пунктах, педагоги сообщили депутатам, что это создает разрыв между городскими и сельскими учащимися и влияет на получение учащимися образования. Кроме того, были обсуждены вопросы открытия "дежурных классов" для учащихся начальных классов и обеспечения школ учебниками и учебно- методическими пособями.

Обсудив особенности организации учебного процесса в дистанционном формате, мажилисмены отметили важность сохранения качества образовательного процесса при соблюдении всех карантинных мер безопасности.

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