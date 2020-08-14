Гендиректор российского телеканала получил награду от Токаева

Арман Давлетяров поблагодарил руководство Казахстана за почетную награду.

Гендиректор российского телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров получил награду от Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Накануне, 13 августа посол Казахстана в России Ермек Кошербаев встретился с известным музыкальным продюсером Арманом Давлетяровым.

Глава дипмиссии поздравил гендиректора российского телеканала "МУЗ-ТВ" с 50-летним юбилеем и вручил почетную грамоту "Құрмет" от Президента Касым-Жомарта Токаева.

Награда присуждена за вклад в развитие и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Арман Давлетяров поблагодарил руководство Казахстана за почетную награду и пожелал казахстанцам здоровья и благополучия.

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