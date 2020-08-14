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Поэтапное снятие карантина в Казахстане - онлайн

Спикерами выступают Есмагамбетова и Жумагазиев .

Фото : zakon.kz14 августа 2020, 11:14

В службе центральных коммуникаций проходит онлайн-брифинг о поэтапном снятии карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Спикерами выступают: главный государственный санитарный врач РК Есмагамбетова Айжан Серикбаевна; первый заместитель председателя правления Национальной Палаты предпринимателей Атамекен Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич.

13 августа госкомиссия озвучила план поэтапного снятия карантина.


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