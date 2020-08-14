Мошенник обманул людей на 170 млн тенге

Его арестовали.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 170 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Ранее в дежурную часть Сайрамского РУП с заявление обратились 5 местных жителей. По словам одного из потерпевших, в период с февраля 2019 года по июль 2020 года некий знакомый , обещая привезти из Костаная семеной фон племенных коров, обманным путем выманил у него 77 миллионов тенге. Другому сельчанину аферист пообещал помочь в покупке 200 лошадей, где также завладел 77 миллионами тенге. Под тем же предлогом мужчина присвоил деньги и деньги остальных трех потерпевших на сумму более 20 миллионов тенге. Таким образом мошенник тянул время, не выполняя данных потерпевшим обещаний, не возвращая денег. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РОП по статье 190 УК РК "Мошенничество", - сообщили в ДП области.

В ходе следствия доказана причастность задержанного к 5 фактам мошенничества и присвоении более 170 миллионов тенге потерпевших.

Полученные обманным путем деньги подозреваемый потратил на свои нужды. Молодой человек полностью признался в содеянном, - сказали в полиции.

В настоящее время полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества.

Он арестован. Проводится досудебное расследование.

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