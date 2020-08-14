Призы от ИС "ПАРАГРАФ" вручены победителям!

Конкурс стал объединяющим фактором для наших давних партнеров и новых покупателей.

Уважаемые участники акции розыгрыша призов от ИС "Параграф" и "Zepter"! Благодарим вас всех и каждого лично за участие в нашем конкурсе. За время проведения акции, вами была проявлена большая активность, которая действительно впечатляет.

В свою очередь команда ИС "Параграф" уверена, что благодаря участию в акции, всем участникам удалось воспользоваться выгодными коммерческими предложениями по покупке наших продуктов! Думаем, что вы не остановитесь на достигнутом и будете дальше наращивать использование наших программных продуктов в своей работе.

В свою очередь мы постараемся постоянно предлагать вам актуальные и выгодные решения!

Уверены, наш конкурс стал объединяющим фактором для наших давних партнеров и новых покупателей. Все они получили подарки от ИС "ПАРАГРАФ".

А главные призы, 3 комплекта премиальной посуды "Zepter", получили 3 счастливчика. Ими стали Майра Султанбаева, Ануар Сахауов и Руслан Джусангалиев.

После вручения призов состоялось интервью с обладателями главных призов, которые рассказали о своих эмоциях.

Для участия в розыгрыше призов нужно было в период с 8 по 30 июня оформить и оплатить подписку на ИС "Параграф", либо продлить и оплатить уже имеющуюся подписку на ИС "Параграф".

Также участниками акции могли стать лица, оплатившие услуги и продукты, предлагаемые нами как официальным партнером Фирмы "1С" в Казахстане.

Победители отметили, что ИС "Параграф" - это информационная система, которая всегда предоставляют полный объем услуг по достоверному информированию, это инструмент, который позволяет компаниям работать хорошо.

Напоследок, известный юрист из Алматы поделился рецептом своего фирменного блюда - спагетти с чернилами каракатицы, креветками и авокадо.

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