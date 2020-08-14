Продолжат ли выплачивать 42 500 бизнесменам, чье дело остается под запретом

НПП "Атамекен" и Миннацэкономики прорабатывают вопрос возможного продления отсрочки по налогам, кредитам и аренде.

Первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Эльдар Жумагазиев ответил на вопрос о продлении выплаты 42 500 для предпринимателей, чье дело остается под запретом, передает корреспондент zakon.kz.

Обсуждали этот вопрос, так как остаются виды деятельности, по которым еще существует запрет. Мы сейчас готовим свой пакет предложений. К примеру, объезжали объекты недавно, большое количество бизнеса жалуется на то, что люди вынуждены сидеть в отпусках, доходов нет. Это вопрос больше к возможностям бюджета. В любом случае, мы инициировали о том, чтобы компенсация выплачивалась, потом еще продлили, - сказал Эльдар Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что совместно с министерством национальной экономики будут рассмотрены дополнительные льготы для бизнесменов, чье дело пока под запретом.

Существует большой риск по торговым центрам и рынкам. У нас есть большие опасения именно по рынкам, чтобы усиленные меры соблюдались, до 30% было посещение, но как это регулировать - вопрос. Мы поддерживаем, что, если бизнес стоит, то им компенсация определенная выплачиваться должна. Кроме того, прорабатываются вопросы по отсрочке налогов, кредитов и вопросы по аренде, - добавил первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен".

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