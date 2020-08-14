Никто из Минздрава не участвует в испытаниях казахстанской вакцины
Любое участие в клинических испытаниях - процедура добровольная.
Фото : rozetka.ua14 августа 2020, 11:50
Как сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, руководство министерства здравоохранения в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстане, не участвует, передает корреспондент zakon.kz.
Предпочтение будет отдаваться той вакцине, которая будет эффективной и безопасной и будет зарегистрирована. Любое участие в клинических испытаниях - процедура добровольная. На сегодня по моим данным, руководство Минздрава в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстане, не участвует, - сказала Есмагамбетова, комментируя вопрос, участвует ли кто-то из вышестоящих чиновников Казахстана в испытаниях вакцины.
Ранее стало известно, что одна из дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина уже сделала прививку от ковида.
Как напомнила главный санврач, в настоящее время в Казахстане также идет разработка вакцины от коронавируса.
По вакцине, что разработана Научным центром биологической безопасности МОН, они разработали казахстанскую вакцину и она также, как и все вакцины проходит фазы доклинических испытаний. По нашим данным, сегодня завершена первая фаза доклинических испытаний, - заключила Есмагамбетова.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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