Никто из Минздрава не участвует в испытаниях казахстанской вакцины

Любое участие в клинических испытаниях - процедура добровольная.

Как сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, руководство министерства здравоохранения в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстане, не участвует, передает корреспондент zakon.kz.

Предпочтение будет отдаваться той вакцине, которая будет эффективной и безопасной и будет зарегистрирована. Любое участие в клинических испытаниях - процедура добровольная. На сегодня по моим данным, руководство Минздрава в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстане, не участвует, - сказала Есмагамбетова, комментируя вопрос, участвует ли кто-то из вышестоящих чиновников Казахстана в испытаниях вакцины.

Ранее стало известно, что одна из дочерей президента Российской Федерации Владимира Путина уже сделала прививку от ковида.

Как напомнила главный санврач, в настоящее время в Казахстане также идет разработка вакцины от коронавируса.

По вакцине, что разработана Научным центром биологической безопасности МОН, они разработали казахстанскую вакцину и она также, как и все вакцины проходит фазы доклинических испытаний. По нашим данным, сегодня завершена первая фаза доклинических испытаний, - заключила Есмагамбетова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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