Более 500 врачей получили по 2 млн тенге после перенесенного COVID-19

Всем акимам было дано поручение эту работу активизировать и безотлагательно рассматривать все пакеты документов, которые предоставляются в региональную комиссию.

Более 500 медработников получили выплату после перенесенного COVID-19, сообщила на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Минздрав мониторит ежедневно количество рассмотренных, одобренных и самое главное количество выплаченных. На вчерашний день уже более 500 медицинским работникам выплата была по 2 млн тенге осуществлена. К сожалению, скольким людям было отказано в выплате этой цифры нет, — сообщил Есмагамбетова.

Она напомнила, что в вопросе выплат есть нормативно-правовой акт, где расписан порядок проведения компенсации и рассматривается в том числе в региональных комиссиях пакет документов каждого медработника, который претендует на выплату.

Работа этих комиссии проводится на постоянной основе. Это было рассмотрено на последнем заседании межведомственной комиссии. Всем акимам было дано поручение эту работу активизировать и безотлагательно рассматривать все пакеты документов, которые предоставляются в региональную комиссию, — отметила главный санитарный врач.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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