Старики и медики первыми получат вакцину от коронавируса

В Казахстане уже прорабатываются группы населения, кто первым получит вакцину от коронавируса.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, что пока ждут вакцину идет подготовка к будущему вакцинированию населения, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Есмагамбетовой, в настоящее время в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции. Основное количество из них находится на фазе доклинических испытаний.

Есть три фазы испытаний и потом обязательная регистрация. В доклинических на сегодня находится практически основная масса этих вакцин. Из 120 вакцин от коронавируса 17 вакцин испытываются на людях. Если говорить о российской вакцине, то она прошла 2 фазы клинических испытаний, и она в Российской Федерации зарегистрирована, - сказала она.

В то же время санврач добавила, что Казахстан будет закупать ту вакцину от коронавируса, которая появится первой на рынке.

Касательно стратегии Казахстана, конечно же, мы, как и весь мир, ждем вакцины. Вакцины безопасной и эффективной. И в зависимости от того, какая вакцина первая появится на рынке, естественно, мы будем прорабатывать с этими производителями поставку. Но мы должны понимать, что сегодня весь мир ждет выпуска и производства вакцины и, конечно же, очередь на вакцину, она имеет место быть. И для этого как раз создавался Альянс Гави, чтобы распределение вакцины шло в мире равномерно, - пояснила спикер.

Также Есмагамбетова сообщила, что пока вакцина не готова, но уже ведутся подготовительные работы к будущему вакцинированию от ковид.

Мы сегодня прорабатываем те группы населения, которые будут подлежать этой вакцинации. Пока у нас в планах – это группы риска, для которых сегодня заболевание коронавирусом очень опасно, это лица старше 60-65 лет с определенными хроническими заболеваниями. Это и медработники, потому что они в первую очередь встречаются с больными и с лицами, у которых симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют, но они являются носителями вируса. Поэтому мы работы по подготовке к вакцинации, выбору вакцинации, разработке как бы нашей стратегии по вакцинации в рамках Минздрава прорабатываем, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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