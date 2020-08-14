Минздрав ведет два списка статистики по заболеваемости КВИ в Казахстане

При этом главный санитарный врач отметила, что весь расчет потребности в койках и лекарствах идет исходя из этих двух списков.

Министерство здравоохранения ведет два списка статистики по заболеваемости коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщила на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сайте ВОЗ размещена совмещенная статистика по заболеваемости КВИ в Казахстане с учетом лабораторно-подтвержденных случаев и лабораторно не подтвержденных случаев. Но вместе с тем есть рекомендации ВОЗ, где коронавирусная инфекция разделена по кодам: лабораторно-подтвержденный и ПЦР отрицательная КВИ. Поэтому на сегодня Минздрав ведет два списка, — сообщила Есмагамбетова.

При этом она уточнила, что весь расчет потребности в койках и лекарствах идет исходя из этих двух списков, а именно по больным с положительным лабораторным анализом и по больным с отрицательным анализом.

Также главный санитарный врач напомнила, что КИЛИ (комиссия по изучению летальных исходов — прим) существует при любой медицинской организации. В каждом спорном случае причин смерти пациента, а именно умер ли он от КВИ или от сопутствующего заболевания, комиссией проводится рассмотрения и после кодируются на уровне медицинской организации.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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