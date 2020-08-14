В Алматы снизилась нагрузка на скорую помощь - Надыров

В Алматы в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, сообщил руководитель Управления здравоохранения города Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

В начале июля 50% всех обращений были пациенты с подозрением на коронавирус. Сегодня в структуре вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это не более 10% от числа всех вызовов, - сказал Надыров.