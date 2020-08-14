В Алматы снизилась нагрузка на скорую помощь - Надыров
Ранее скорая помощь получала до 8 000 обращений в сутки.
Фото : Акимат Алматы14 августа 2020, 12:12
В Алматы в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, сообщил руководитель Управления здравоохранения города Камалжан Надыров, передает zakon.kz.
Количество обращений и вызовов за последний месяц уменьшилась с 2200 до 1400 по 1-3 категории и с 280 до 170 по 4 категории срочности. В пик мы наблюдали совсем другие показатели. Скорая помощь получала до 8 000 обращений в сутки и на каждый второй бригада выезжала на дом пациенту.
В начале июля 50% всех обращений были пациенты с подозрением на коронавирус. Сегодня в структуре вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это не более 10% от числа всех вызовов, - сказал Надыров.
На передовой в Службе скорой медицинской помощи задействовано 180 бригад, это более 3000 человек.
Важно отметить, что служба скорой помощи готова к осенне-зимнему периоду. Нами прогнозируется, что в пик служба сможет госпитализировать до 500 пациентов в сутки. Ожидается поступление дополнительно 55 машин скорой помощи, - добавил руководитель Упраздрава Алматы.
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