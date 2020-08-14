Тяжелое состояние пациентов с COVID-19 в Алматы объяснил Надыров

Для стабилизации ситуации по количеству летальных случаев, в мегаполисе работает Центр реаниматологи и анестезиологии.

Каждый второй пациент в Алматы, поступивший в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, занимался самолечением. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

По словам главы Управления, благодаря системному подходу и увеличению количества мобильных бригад на уровне ПМСП, только 13% амбулаторных больных госпитализируются в стационар с ухудшением состояния.

К сожалению, 55% всех пациентов в стационарах - это лица, которые не только занимались самолечением, но и своевременно не обращались за медицинской помощью до госпитализации.Как следствие данная категория пациентов, как правило поступает в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, тем самым они снижают свои шансы на выздоровление. То есть, 80% пациентов данной категории поступают в стационар на- столько тяжелые, что врачи сразу же подключают их на аппараты ИВЛ. Позднее обращение за медицинской помощью и самолечение на прямую влияет не только на тактику лечения, но и тяжесть и продолжительность течения заболевания. Убедительная просьба не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за помощью к специалистам в поликлинику или единый контакт-центр, - заявил Камалжан Надыров.

Для стабилизации ситуации по количеству летальных случаев, в мегаполисе работает Центр реаниматологи и анестезиологии. Ведущие реаниматологи города контролируют состояние тяжелых и крайне тяжелых пациентов, это позволило нам усилить нашу работу на уровне реанимаций всех стационаров. Так количество тяжелых пациентов значительно уменьшилось - в 2 раза и теперь не превышает 227 человек. Количество крайне тяжелых пациентов также уменьшилось, сегодня их число не превышает 20 человек.

Альберт Ахметов

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