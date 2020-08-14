Назначен новый аким Жезказгана

Им стал Кайрат Абсаттаров.

Акимом Жезказгана стал Кайрат Абсаттаров, до этого занимавший пост первого заместителя председателя правления - члена правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает zakon.kz.

Нового руководителя города представил активу глава региона Женис Касымбек.

Кайрат Бектаевич имеет опыт государственного управления, знает проблемы города и находит решения. Он сможет организовать работу в соответствии с задачами, поставленными Президентом, благодаря своему опыту и знаниям, - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Кандидатуру нового руководителя города представили депутатам Жезказганского маслихата на внеочередной сессии. Они единогласно проголосовали за Кайрата Абсаттарова.

Дорогие земляки, хочу вас поблагодарить за оказанное доверие. Я постараюсь его оправдать, - сказал новый аким города Жезказгана.

Кайрат Абсаттаров родился в 1966 году в Жезказгане. У него три высших образования: в 1990 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство"; в 1998-м - Жезказганский университет имени О. А. Байконурова по специальности "экономика и управление производством"; в 2018-м - Национальный исследовательский технический университет "МИСиС" в Москве. Магистр делового администрирования.

С 1990 по 1997 год трудился на промышленных предприятиях автомобильной промышленности Жезказгана, в аппарате акима Карагандинской области.

В разные годы работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформированию, в Администрации Президента Казахстана, занимал должность ответственного секретаря Министерства связи и информации, а также был вице-министром транспорта и коммуникаций, председателем комитетов в нескольких министерствах РК, затем возглавлял Департамент регионального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2019 года и до настоящего назначения был первым заместителем председателя правления - членом правления Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Награждён орденом "Құрмет".

Аким Жезказгана Кайрат Бегимов освобождён от занимаемой должности с согласия Администрации Президента в связи с переводом на другую работу.

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