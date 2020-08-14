Как планируют поддержать оставшийся под запретом бизнес в Казахстане

На данный момент есть предложения по выплате 42 500 тенге и аренде помещений. Кроме того, будет предоставлена отсрочка по кредитам до 1 октября.

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Первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Эльдар Жумагазиев рассказал, какие льготы планируют предоставить бизнесменам, чье дело остается под запретом, передает корреспондент zakon.kz. Первое - выплата 42 500 тенге. Это в рамках бизнеса, по которому еще запрет существует. Это тойхана, рестораны, караоке и так далее. Мы собираем информацию сколько примерно такого бизнеса. Это нужно подтвердить, потому что есть в этом секторе люди, которые работают формально, которые работают серо. Здесь есть определенные сложности. В этом отношении еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовим предложения, - сказал Эльдар Жумагазиев на брифинге в СЦК. Кроме того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже поддержало предложение по предоставлению отсрочки по кредитам до 1 октября. По аренде помещений очень много вопросов. Торговые центры друг другу должны, межсезонье было - открывались, закрывались, как они будут оплачивать аренду, если нет оборота. В этом отношении много вопросов. Мы собираем информацию в целом, готовим платформу, куда весь бизнес, у которого есть проблемы с арендой, будут выкладывать свои проблемы. Но там есть проблемы с верификацией, насколько правдива эта информация. На местах будут существовать дополнительные комиссии по ряду бизнеса. Почему существует эта проблема - потому что в Минюсте ведется только база данных по договорам, которым больше года, а микро и малый бизнес заключают договора до года. У нас в этом отношении провисает большое количество бизнеса, - пояснил первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". НПП готовится предложение и по рефинансированию. Сейчас идет трансформация. Многие тойхана переводят под другой бизнес, потому что массовые мероприятия пока под запретом. В этом отношении тоже ведем определенный алгоритм. В большей степени мы хотим помогать им, куда бы они могли переформатироваться, - добавил он.

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