THERAPY AIR iOn – Ваш защитник от вирусов

Передача вируса через воздух отличается от заражения капельным путем.

Вирус обитает везде. Он может жить на дверных ручках, столах, перилах и других поверхностях. Помимо этого, вирус находится в воздухе, и его можно вдохнуть, сообщает zakon.kz.

Маски, самоизоляция, мытье рук, постоянная уборка – это рекомендации врачей, которые помогут избежать контакта с вирусом на поверхностях или капельным путем. Но эти рекомендации не смогут помочь Вам при передаче вируса через воздух.

Передача вируса через воздух отличается от заражения капельным путем. Респираторные капли достаточно крупные, поэтому они быстро оседают. Между тем, передача вируса через воздух происходит мельчайшими частицами. Такие частицы с вирусом могут оставаться в воздухе продолжительное время и передаваться другому человеку на расстоянии более 2-ух метров. Поэтому наиболее существенная профилактика от вирусных заболеваний – это очистка воздуха.

Очиститель компании Zepter – является самым лучшим на рынке и помогает бороться с вирусными заболеваниям. Therapy Air iOn имеет сертификат международной лаборатории GUI-LAB, подтверждающий эффективность борьбы с SARS-CoV-2 (возбудителем инфекции COVID-19).

За счет чего происходит очистка воздуха?

Therapy Air iOn имеет пятиступенчатую систему фильтрации воздуха. Антистатический фильтр предназначен для задержания крупных загрязняющих частиц. Антибактериальный фильтр выполняет задачу по удалению различных болезнетворных микроорганизмов. HEPA – фильтр тонкой очистки – задерживает самые мельчайшие загрязнения. Allergy Filter – это смесь серебра со специальным антибактериальным средством и апатитом, которые улавливают аллергены, вирусы гриппа и бактерии легионеллы. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, а также токсичные летучие вещества.

Специалисты из компании Zepter уверяют, что Therapy Air iOn в нынешней ситуации пандемии – является лучшим помощником, который сможет избавить воздух в доме от вирусов, аллергенов и загрязнителей.

По вопросам приобретения оригинальной продукции Zepter Вы можете обратиться в официальное представительство компании в Вашем городе или по номеру 3040 (с моб. бесплатно).

www.zepter.kz

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