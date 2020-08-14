Что изменится для пассажиров после возобновление полетов

Одни пассажиры смогут заезжать без ограничений, а другим придется сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин.

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, что сейчас разработаны критерии для въезда граждан из стран, с которыми с 17 августа будет возобновлено международное авиасообщение, передает корреспондент zakon.kz.

Возобновление международного сообщения с зарубежными странами рассматривается на межведомственной комиссией. Нами разработаны критерии по ввозу, разрешению въезда граждан из этих стран. Это три критерия. Первый – это если эпидситуация лучше, чем у нас, а мы ежедневно мониторим эпидситуацию в странах, с которыми есть сообщение, мониторируется не только по одному показателю заболеваемости, а там масса других показателей, характеризующих ситуацию в этой стране, то тогда пассажиры, прилетевшие из этих стран, они заезжают к нам без каких-либо ограничений, - сказала Есмагамбетова.

Если эпидобстановка аналогична той, что в Казахстане, то тогда пассажир из такого государства отправляется после прилета сдавать ПЦР-тест или на самоизоляцию.

Если эпидситуация характеризуется на уровне с нашей страной, то есть соответствует тот показатель уровню заболеваемости или других показателей, характеризующих эпидситуацию в нашей стране, то для въезжавших тогда является обязательным наличием справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Справка должна быть давностью не более 5 дней. Если такой справки нет, то данные пассажира вносится в мобильное приложение. Он подписывает расписку, что в течении двух суток обязуется ПЦР-тестирование уже внутри страны или же сам находится под домашним карантином в течении 14 дней. То есть мы представляем возможность такой альтернативы на выбор пассажира. Это отслеживается затем в мобильном приложении, прошел ли он тестирование или нет. За это, естественно, если нарушается, предусмотрена ответственность, - напомнила она.

- И третья группа - это страны, где эпидситуация характеризуется хуже, чем у нас. Тогда авиасообщение с такими странами находится под запретом, - подчеркнула санврач.

При этом эти правила распространяются на всех пассажиров, независимо от того являются ли они иностранцами или казахстанцами.

Все будет зависеть от того, к какой категории стран будет относиться страна, из которой прибывают пассажиры - независимо от того, это иностранные граждане или казахстанцы, - отметила Есмагамбетова.

Ранее в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проинформировали о возобновлении авиасообщения с несколькими государствами.

В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование и др.), - говорилось в сообщении КГА.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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