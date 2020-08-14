Алматинцев попросили лишний раз не ходить в поликлинику

Там соблюдают все санитарные нормы.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров ответил на вопрос, безопасно ли сейчас ходить в поликлиники в свете риска заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

По словам Надырова, ранее Управление делало акцент на развитие усиление, закуп медицинской техники для лечения тяжелобольных пациентов с пневмонией и коронавирусом, а сейчас большое внимание уделяется как раз работе поликлиник, или, первичной медико-санитарной помощи.

Еженедельно аким заслушивает динамику по готовности поликлиник. На уровне ПМСМ есть фильтры, сразу идет сортировка пациентов. Если у пришедшего в поликлинику пациента есть признаки КВИ, он приниматься будет по отдельному маршруту, красной зоне. Другие же пациенты проходят по зеленой зоне. Таким образом минимизируем риски распространения, - сказал Камалжан Надыров.

Тем не менее. он лично посоветовал алматинцам не ходить лишний раз в поликлиники сейчас, поскольку, риски заразиться коронавирусом сейчас еще достаточно большие.

Если поход в поликлинику можно отложить или отдаленно, онлайн, по телефону консультацию врача получить, лучше лишний раз без надобности не посещать поликлинику и другие общественные места, - заявил Надыров.

Ранее стало известно, при каких показателях в Алматы будут снова ужесточать карантинные меры.

Альберт Ахметов

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