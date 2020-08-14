Наполовину обеспечили рынок РК своей продукцией отечественные рыбоводы
Объем выпуска рыбной продукции за полгода вырос 2,7 раза.
За январь–июнь 2020 года рыбоводы РК произвели 29,8 тыс. тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы — в 2,7 раз больше, чем годом ранее. Выпуск приготовленной и консервированной рыбы и икры также вырос в 2,7 раза, до 11,7 тыс. тонн. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками energyprom.kz, сообщает zakon.kz.
В денежном выражении переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков за первое полугодие составили 11,1 млрд тг — вдвое больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объём приготовленной и консервированной рыбы и икры пришёлся на Атыраускую область: 6,9 тыс. тонн — сразу в 31,3 раза больше показателя прошлого года.
В тройку лидеров также вошли Западно-Казахстанская (1,7 тыс. тонн, плюс 14,5% за год) и Туркестанская (1,5 тыс. тонн, плюс 53,1%) области.
Значительный рост выпуска в секторе отмечен также в Алматинской (в 8,8 раза, до 203 тонн) и Кызылординской (в 4,8 раза, до 100 тонн) областях.
За январь–май казахстанские производители обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутренним рынке) на переработанную и консервированную рыбу, ракообразных и моллюсков на 58,5%, против 40,5% годом ранее. На долю импорта соответственно пришлось 41,5%. При этом объём импорта в секторе также вырос — на 14,5% за год, — и составил 21,8 тыс. тонн.
На долю экспорта пришлось 18,8% ресурсов: 9,9 тыс. тонн переработанной продукции — на 21,7% меньше, чем год назад.
По итогам января–июля 2020 года рыба и морепродукты в стране подорожали на 11,6% к аналогичному периоду годом ранее.
В том числе цена на мороженую рыбу выросла на 16,5% за год; на свежую рыбу — на 11%; на солёную и копчёную неделикатесную рыбу — на 11%; на деликатесные рыбные консервы — на 12%; на неделикатесные консервы — на 8,6%.
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