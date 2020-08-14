Горячие новости
Читайте также

173 внуков и правнуков поздравили бабушку со 100-летием

Она дожила до шестого поколения своей семьи.

Фото : скриншот видео14 августа 2020, 14:23

Жительница американского штата Северная Каролина Джулия Ли Келли отпраздновала свой сотый день рождения в кругу своей большой семьи, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Она дожила до шестого поколения своей семьи. Джулия является матерью пятерых детей, бабушкой 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и одного прапраправнука.

Первоначально семья планировала отпраздновать юбилей в арендованном доме. Однако из-за ограничительных мер эти планы были отменены.

Мы не хотели, чтобы слишком много людей подходило близко к ней. Но никак нельзя пропустить столетие и не отпраздновать, - сказала правнучка Келли Оукли.

Тогда ее потомки решили отпраздновать юбилей с соблюдением дистанции. 8 августа именинница сидела под тентом возле своего дома. В один момент по дороге перед ее домом скопились машины - все члены семьи и друзья навестили Джулию. Все автомобили были украшены, из окон торчали воздушные шары. Родственники останавливались рядом с Джулией и поздравляли ее.

Сама Джулия заявила, что была переполнена счастьем, когда ее близкие проезжали мимо и поздравляли.

Именинница также призналась, что не знает секрет долголетия.

Все сводится к Божьей благодати. Я продолжаю ходить в церковь каждое воскресенье, готовить и ухаживать за цветами, - призналась 100-летняя Джулия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты