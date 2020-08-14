173 внуков и правнуков поздравили бабушку со 100-летием

Она дожила до шестого поколения своей семьи.

Жительница американского штата Северная Каролина Джулия Ли Келли отпраздновала свой сотый день рождения в кругу своей большой семьи, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Она дожила до шестого поколения своей семьи. Джулия является матерью пятерых детей, бабушкой 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и одного прапраправнука.

Первоначально семья планировала отпраздновать юбилей в арендованном доме. Однако из-за ограничительных мер эти планы были отменены.

Мы не хотели, чтобы слишком много людей подходило близко к ней. Но никак нельзя пропустить столетие и не отпраздновать, - сказала правнучка Келли Оукли.

Тогда ее потомки решили отпраздновать юбилей с соблюдением дистанции. 8 августа именинница сидела под тентом возле своего дома. В один момент по дороге перед ее домом скопились машины - все члены семьи и друзья навестили Джулию. Все автомобили были украшены, из окон торчали воздушные шары. Родственники останавливались рядом с Джулией и поздравляли ее.

Сама Джулия заявила, что была переполнена счастьем, когда ее близкие проезжали мимо и поздравляли.

Именинница также призналась, что не знает секрет долголетия.

Все сводится к Божьей благодати. Я продолжаю ходить в церковь каждое воскресенье, готовить и ухаживать за цветами, - призналась 100-летняя Джулия.

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