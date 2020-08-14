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Токаев дал ряд поручений Атамкулову

Важной социальной задачей Токаев назвал обеспечение своевременного ввода запланированных объемов жилья на текущий год.

Фото : Акорда14 августа 2020, 14:35

Президент принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития по итогам работы за 7 месяцев текущего года, а также информацию о ходе реализации государственных программ.

Как сообщил Бейбут Атамкулов, в целом, несмотря на кризисную ситуацию, связанную с пандемией, по всем курируемым отраслям достигнуты положительные результаты. Согласно информации министра, на сегодняшний день построено 7 млн квадратных метров жилья в рамках программы «Нұрлы жер», улучшены жилищные условия 61,3 тысяч семей.

В ходе реализации Карты индустриализации до конца года планируется ввести 160 проектов во всех регионах страны.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее стимулирование обрабатывающей промышленности и увеличение доли обработанной продукции для насыщения внутреннего рынка. Важной социальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение своевременного ввода запланированных объемов жилья на текущий год. Также отмечена необходимость продолжить модернизацию транспортно-транзитной инфраструктуры.


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