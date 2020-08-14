Сколько деревьев посадят в Алматы до конца 2020 года

Даже во время карантина, начавшегося весной, посадки деревьев в мегаполисе не останавливались.

Алматы станет более "зеленым" города. Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, передает zakon.kz.

По ее словам, даже во время карантина, начавшегося весной, посадки деревьев в мегаполисе не останавливались.

В весенний период в этом году было высажено 8000 деревьев и 110 квадратных метров цветников. В осенний период мы планируем посадить порядка 250 тыс. деревьев. Если говорить о том, какой породы они будут, то, предположительно, 280 лиственных пород и всего 8000 хвойных пород, которые будут в основном посажены в горной местности, - сказала Ливинская.

Куда какое дерево посадить, будут решать в зависимости от природных условий того или иного района мегаполиса.

Общая площадь, которая будет охвачена озеленением, составит примерно 452 гектара. Саженцы мы хотим распределить по географическим климатическим условиям и составу почвенного покрова. Основная часть посадок будет производиться по принципу город без окраин. Так, в в Алатауском районе будет высажено 176,7 тыс. саженцев, Турксибском районе 40 тыс саженцев, в Наурызбайском районе 5,5 тыс (тополя, вяз, клен, каштан, а также фруктовые деревья - яблоня, вишня, абрикос и др)., - сказала Наталья Ливинская.

Альберт Ахметов

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