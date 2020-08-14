Лукашенко высказался о последствиях забастовок на предприятиях

Экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией - президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются "раскачать" трудовые коллективы. Об этом он сообщил на совещании по работе строительной отрасли, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим, - отметил Лукашенко.

О возможных последствиях забастовок глава государства рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде.

Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить, - сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие.

Ради бога. Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся, - отметил он.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.

И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте, - сказал глава государства.

Ранее он опроверг слухи о своем отбытии за границу.

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