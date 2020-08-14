Разрешения на вырубку деревьев перестали выдавать в Алматы

Но есть и случаи незаконной вырубки.

C ноября 2019 года Управление зеленой экономики Алматы приостановило выдача разрешений на снос деревьев. Об этом сообщила руководитель ведомства Наталья Ливинская, передает zakon.kz.

За десять месяцев поступило 346 заявок на снос, из которых по 298 представлены мотивированные отказы, по 33 выданы разрешения по которым были скорректированы проекты (13 заявлений отозвано заявителями, по 2 ранее выданным разрешениям продлен срок, в том числе 15 заявкам повторно выданы отказы). При выдаче разрешения предлагается корректировать проект с уменьшением количества зеленых насаждений попадающих под снос и только после этого выдается разрешение на вырубку, - сказала Наталья Ливинская.

Также, по ее словам, пересмотрены проекты по строительству: школ, детских садов, жилых комплексов, проектов по реконструкции улиц, парков и скверов.

К примеру: в парке "Дружба" был пересмотрен проект и количество сносимых деревьев сократилось с 169 до 26 деревьев. Также пересмотрен подход к компенсационным посадкам, подбор саженцев будет произведен согласно стандарту, высотой ствола 2,5 м, сформированной системой веток и с обязательным уходом после посадок в течении 2 лет, - отметила глава Управления.

Необходимо отметить, что в работе по сохранению зеленых насаждений огромный вклад оказывает общественность. Члены созданной "зеленой комиссии" выезжают по каждому факту и дают свои рекомендации.

Однако проблемным вопросом все же является незаконный снос, с которым мы сталкиваемся постоянно, в этой связи уже разработаны новые Правила по защите зеленых насаждений, в которых ужесточены наказания, к примеру компенсационная посадка за снос без разрешения увеличилась 1 к 10. Правила прошли обсуждения в Общественном и экспертном советах, находятся на согласовании юридических служб. После будем передавать на утверждение в маслихат и потом на регистрацию в Департамент юстиции, - заключила Ливинская.

Альберт Ахметов

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