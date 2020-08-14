В Мангистау сняли на видео пылевой вихрь

Запечатлеть необычное явление удалось на месторождении Каламкас.

Житель Актау записал на видео пылевой вихрь, сообщает zakon.kz.

Как он отметил изданию "Лада", запечатлеть необычное явление ему удалось на месторождении Каламкас.

Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду при хорошо прогретой почве. В результате образуются завихрения с резко контрастными холодными течениями воздуха. Течения поднимают с земли пыль и песок. Данное явление локальное и не имеет разрушительной силы, - рассказала Динара Илясова, инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Мангистауской области.

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