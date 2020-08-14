В Мангистау сняли на видео пылевой вихрь
Запечатлеть необычное явление удалось на месторождении Каламкас.
Фото : Скриншот видео14 августа 2020, 15:06
Житель Актау записал на видео пылевой вихрь, сообщает zakon.kz.
Как он отметил изданию "Лада", запечатлеть необычное явление ему удалось на месторождении Каламкас.
Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду при хорошо прогретой почве. В результате образуются завихрения с резко контрастными холодными течениями воздуха. Течения поднимают с земли пыль и песок. Данное явление локальное и не имеет разрушительной силы, - рассказала Динара Илясова, инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Мангистауской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036103-f44f018b9d5aa04effc54b711d7f1443
Сейчас читают