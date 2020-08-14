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В Мангистау сняли на видео пылевой вихрь

Запечатлеть необычное явление удалось на месторождении Каламкас.

Фото : Скриншот видео14 августа 2020, 15:06

Житель Актау записал на видео пылевой вихрь, сообщает zakon.kz.

Как он отметил изданию "Лада", запечатлеть необычное явление ему удалось на месторождении Каламкас.

Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду при хорошо прогретой почве. В результате образуются завихрения с резко контрастными холодными течениями воздуха. Течения поднимают с земли пыль и песок. Данное явление локальное и не имеет разрушительной силы, - рассказала Динара Илясова, инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Мангистауской области.


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