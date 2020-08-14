В Алматы плохо поливают деревья - акимат ответил на критику

Для полива зеленых насаждений в городе Алматы используются поливочные системы, арычные сети и поливомоечные машины и мотопомпы.

Руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская сообщила, что на данный момент в мегаполисе проблем с поливом деревьев и газонов проблем нет, передает zakon.kz.

С начало лета жители направляли в адрес акимата Алматы критические отзывы, указывая на некачественный полив зеленых насаждений в некоторых районах города.

В этой связи, полив осуществляется в усиленном режиме ежедневно по графику в вечернее, ночное и утреннее время c 19:00 до 11:00 ч. Также парках, скверах и зеленых зонах применяется дополнительный полив зеленых насаждений. К примеру в парке «Южный» при имеющейся поливочной системы, применяется полив путем напуска по полосам, что обеспечивает высокую производительность. Полив и уход декоративно-цветочного озеленения проводится ежедневно 6-тю подрядными организациями в рамках ГЧП с управлением, задействованы 30 ед. водовозов, порядка 250 рабочих, площадь производства работ более 120 тыс. км. м, - сказала Наталья Ливинская.

По данным Управления, полив зеленых насаждений осуществляется районными акиматами 20-тю подрядными организациями, имеющими 131 поливальных машин и 79 мотопомп, которые запитываются из арыков.

В Алматы имеется 1300 км арыков, из них акиматами районов обслуживается 1135,6 км (78%) арычных сетей, оставшиеся 165 км (22%) являются бесхозными и не обслуживаются. За последние годы было реконструировано и построено более 380 км арычных сетей, берегоукреплены около 40 км русел рек, - пояснила глава Управления.

С ноября 2019 года идет инвентаризация арычной сети по всему городу для того, чтобы определить актуальное состояние арычных сетей, наружной и подземной ливневой канализации, водозаборные сооружения, каналы.

По итогам полевых обследований будет создана ГИС система арычных сетей и ливневой канализации. А также будет разработан план мероприятий по устранению проблемных вопросов и формированию единой системы. Срок окончания данной работы – декабрь 2020 года, - заверила Ливинская.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!