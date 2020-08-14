Что думают об инфляционных процессах в стране рядовые казахстанцы

Краткосрочные ожидания по развитию экономики ухудшились по сравнению с июнем, однако, долгосрочные ожидания населения остаются преимущественно положительными.

О чем говорят результаты проведенного среди казахстанцев опроса об инфляционных ожиданиях в стране по итогам июля 2020 года, рассказал директор Департамента денежно-кредитной политики НБРК Жандос Шаймарданов, сообщает zakon.kz.

По словам спикера, инфляционные ожидания казахстанцев в июле выросли на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и ужесточения карантинных мер.

В результате повышенного спроса на лекарственные средства и ограниченного предложения некоторых видов медикаментов доля респондентов, отметивших рост цен на лекарства, за месяц выросла с 3,5% до 23%. Быстрый рост цен на продовольственные товары отметили 83% респондентов (в мае – 91%, июне – 89%), на непродовольственные товары – 10% (в июне – 5%). В июле 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,6%. В прошлом месяце доля опрошенных, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, повысилась сразу до 64% (в июне – 56%). Это максимальный показатель с 2017 года. Почти половина (49%) опрошенных ожидает сохранение либо ускорение роста цен в течение следующих 12 месяцев, – сказал Жандос Шаймарданов.

Спикер дополнил, что в июле потребительские настроения оставались сдержанными, половина опрошенных отметила ухудшение материального положения. При этом готовность респондентов оформить кредит выросла. Тенденция снижения сбережений продолжилась.

Краткосрочные ожидания по развитию экономики ухудшились по сравнению с июнем. Однако, долгосрочные ожидания населения на следующие пять лет значительно не изменились и остаются преимущественно положительными, – подытожил Жандос Шаймарданов.

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