Токаев принял Султанова

Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Бахыта Султанова об итогах работы торгового ведомства, а также о потенциальных возможностях и перспективах развития торговли до 2025 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, была отмечена необходимость восстановления и дальнейшего развития торговой отрасли с выходом на внешние рынки.

Важными задачами, по мнению Президента, являются поддержка экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей и создание условий для обеспечения внутреннего рынка качественной и безопасной продукцией через систему развития технического регулирования и защиты прав потребителей.

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