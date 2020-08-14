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Токаев принял Султанова

Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений.

Фото : Акорда14 августа 2020, 15:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Бахыта Султанова об итогах работы торгового ведомства, а также о потенциальных возможностях и перспективах развития торговли до 2025 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, была отмечена необходимость восстановления и дальнейшего развития торговой отрасли с выходом на внешние рынки.

Важными задачами, по мнению Президента, являются поддержка экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей и создание условий для обеспечения внутреннего рынка качественной и безопасной продукцией через систему развития технического регулирования и защиты прав потребителей.


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