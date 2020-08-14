Спорткомплексу в Таразе присвоят имя Жаксылыка Ушкемпирова

Сапарбаев поблагодарил народных избранников за поддержку данной инициативы.

Спорткомплексу "Тараз-Арена" предлагается присвоить имя знаменитого спортсмена, Олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает zakon.kz.

Совместное предложение акимата и маслихата Жамбылской области было одобрено на внеочередном заседании маслихата.

Аким области Бердибек Сапарбаев поблагодарил народных избранников за поддержку данной инициативы, отметив значительный вклад Жаксылыка Ушкемпирова в становление и развитие отечественной школы борьбы, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне.

Предложение по переименованию будет направлено на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию.

Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в совхозе "Чапаев" (ныне село Тегистик) Свердловского района (Байзакский район) Джамбульской области Казахской ССР. Скончался 2 августа 2020 года.

Жаксылык Ушкемпиров – советский борец классического стиля, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (1980 год), Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР (1980 год), чемпион мира (1981 год), заслуженный тренер Казахской ССР.

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