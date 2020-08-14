Холдинг "Байтерек" наращивает объемы поддержки бизнеса в Казахстане

Один из востребованных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса является субсидирование ставки вознаграждения.

Холдинг "Байтерек" ежегодно наращивает объемы поддержки бизнеса, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин, передает корреспондент zakon.kz.

Мы хотели, чтобы финансирование стало доступным, как для городских, так и для сельских предпринимателей. Чтобы они смогли не только создать свой бизнес, но и развивать действующий. Мы преследовали цель увеличить объемы произведенной продукции в обрабатывающей промышленности. Желали создать все больше новых конкурентоспособных производств и увеличить занятость населения в малом и среднем предпринимательстве. Планомерно все эти пункты мы достигаем, — заявил Карагойшин.

По его словам, один из востребованных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса является субсидирование ставки вознаграждения. Так, на 1 августа 2020 года Фонд "Даму" по трем направлениям программы с 2010 года просубсидировал 16 311 проектов на сумму 2,8 трлн тенге.

Ранее, а именно в 2018 году было поддержано 1 432 проекта на общую сумму кредитов 173 млрд тенге, а в 2019 году 2 402 проекта на общую сумму кредитов 154 млрд тенге.

"То есть, приводя сравнение, я хочу отметить, что мы наращиваем объемы поддержки каждый год, поэтому заданные определенные параметры в этом году также намерены достичь", — подчеркнул замглавы фона.

Он уточнил, что в отраслевой структуре субсидируемых проектов преобладают проекты обрабатывающей промышленности.

Это порядка 4 444 проекта на общую сумму кредитов 1,2 трлн тенге, сферы транспорта и складирования — 3 629 проектов на сумму 413 млрд тенге. В оптовой и розничной торговле – 2 293 проекта на 286 млрд тенге, 1 220 проектов сельского хозяйства на сумму 144 млрд тенге, — сообщили на брифинге.

Согласно озвученной информации, среди регионов лидируют Павлодарская области или 1 304 проекта на общую сумму кредитов 190 млрд тенге и Восточно-Казахстанская — 1 261 проект на общую сумму кредитов 179 млрд тенге. В Актюбинской области такую поддержку получили 1 212 проектов на 154 млрд тенге.

Кроме того он напомнил, что другой востребованной мерой государственной поддержки малого бизнеса является гарантия от Фонда "Даму" при недостатке залогового обеспечения, когда предприниматель получает кредит на открытие или расширение своего бизнеса.

Так, по состоянию на 1 августа 2020 года предоставлено гарантий по 7 518 проектам на сумму кредитов 306 млрд тенге, сумма гарантий составила 117 млрд тенге.

В отраслевом разрезе среди профинансированных проектов наибольшую долю также занимает обрабатывающая промышленность или 2 206 проектов на общую сумму кредитов 103 млрд тенге и сфера торговли 1 309 проекта на сумму кредитов 32 млрд тенге. Среди регионов лидируют Актюбинская область — 582 проектов на общую сумму кредитов 20 млрд тенге и Павлодарская область — 535 проектов на общую сумму кредитов 21 миллиард тенге, — заключил Карагойшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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