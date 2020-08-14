Лихача на "Гелендвагене" нашли полицейские

Он привлечен к ответственности.

Очередное нарушение, зафиксированное очевидцем и выложенным в социальную сеть, отработано сотрудниками роты патрульной полиции Карасайского района Алматинской области. Полицеские нашли водителя авто и составили административный протокол на него, передает zakon.kz.

В опубликованном видеоматериале автомашина марки «Гелендваген» совершает обгон и маневр в нарушение ПДД, выезжая на полосу встречного движении. О вопиющем правонарушении полицейским стало известно из социальных сетей.

Видеоматериал был изучен. Владелец автомашины марки «Mersedes Benz AMG», что фигурировала в публикации, был установлен сразу же. Это гражданин Т. житель города Алматы. Действия 46 летнего владельца внедорожника квалифицированы нормами статей Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. На правонарушителя составлено сразу два административных протоколов по статье 601 ч.2 КРКобАП. – невыполнение требований дорожных знаков и статьи 606 ч. 1 КРКобАП – создание аварийной обстановки. Водитель сразу же признал факты нарушений, о чем сделал соответствующие отметки в административных протоколах», - сообщил начальник Карасайского районного управления полиции полковник полиции Болат Тотыбаев.

Отметим, что данный факт имел место днем 11 августа по трассе Алматы-Жандосова. Полиция Алматинской области выразила особую благодарность гражданам с активной гражданской и жизненной позицией за непримиримость к любым родам противоправных действий и своевременное информирование об этом.

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